Torino-Napoli 0-0 La Diretta Ancelotti punta ancora su Lozano

Torino e Napoli si affrontano nella sfida domenicale delle ore 18, delicatissima per entrambe le compagini. I partenopei, il cui cammino ha sofferto in particolare dell'imprevista sconfitta interna col Cagliari della 5a giornata, vengono dalla vittoria casalinga di misura sul Brescia, mentre i padroni di casa, dopo un ottimo inizio di torneo, hanno collezionato 3 sconfitte negli ultimi 4 incontri, perdendo momentaneamente contatto dalle posizioni di vertice della classifica.



Su 65 precedenti giocati a Torino da quando la Serie A è organizzata a girone unico, sono 24 le vittorie del Torino, a fronte di 18 successi del Napoli e 23 pareggi. I padroni di casa non vincono dal campionato 2014/2015, 1-0 con gol di Glik, mentre il pareggio non arriva addirittura dalla stagione 1995/1996, quando tra le due compagini fu 0-0. Un'ultima curiosità: dopo 6 giornate disputate, né Torino né Napoli hanno mai raccolto un pareggio, ma solo vittorie o sconfitte.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; Laxalt, Baselli, Rincon, Lukic, Ansaldi; Belotti, Verdi.



Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Hysaj; Ruiz, Allan, Zielinski, Insigne; Mertens, Lozano.

