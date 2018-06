Francia-Italia alle ore 21 La Diretta Berardi, Balotelli e Chiesa in avanti

L'Italia del ct Roberto Mancini affronta la Francia sul campo dell’Allianz Riviera di Nizza.



Sono due i precedenti della Nazionale nella città francese: nell’agosto del 2008, con Marcello Lippi in panchina, pareggio in rimonta con l’Austria (2-2), mentre lo scorso giugno l’Italia superò 3-0 in amichevole l’Uruguay grazie ad un’autorete di Gimenez e ai gol di Eder e De Rossi. Con la Francia, reduce dal successo (2-0) nell’amichevole giocata lunedì con l’Irlanda e che il prossimo 16 giugno esordirà con l’Australia al Mondiale, gli Azzurri sono in vantaggio nel computo degli scontri diretti (18 vittorie, 10 pareggi e 10 sconfitte), ma hanno perso le ultime due partite disputate nel novembre 2012 a Parma (1-2) e nel settembre 2016 a Bari (1-3), nel giorno dell’esordio sulla panchina della Nazionale dell’ex Ct Gian Piero Ventura.



LE FORMAZIONI UFFICIALI

FRANCIA: -

ITALIA: Sirigu; D'Ambrosio, Bonucci, Caldara, De Sciglio; Pellegrini, Jorginho, Mandragora; Berardi, Balotelli, Chiesa

