Paul Gascoigne arrestato per molestie sessuali. L'accusa: ha aggredito una donna in treno

Nuovi guai per il 51enne Paul Gascoigne, ex beniamino dei tifosi della Lazio alle prese con problemi di dipendenza da alcol e droghe. Secondo quanto si è appreso ed è stato pubblicato da alcuni tabloid, lo scorso 20 agosto Gazza è stato fermato dalle forze dell'ordine dopo che una donna lo ha denunciato per averla «toccata in modo inappropriato».



I fatti sarebbero avvenuti su un treno partito da Yorke e l'ex calciatore sarebbe stato arrestato alla stazione di Durham. Successivamente sarebbe stato rilasciato in attesa degli sviluppi delle indagini. Gascoigne era reduce dall'esperienza come commentatore tecnico dei Mondiali in Russia, dai microfoni di Sky Sports, che aveva interrotto per motivi di salute prima della semifinale tra Croazia ed Inghilterra.



Gascoigne, che ha combattuto a lungo contro la dipendenza da alcol e droghe, ha anche recentemente rivelato l'angoscia causata dalla morte di suo nipote, Jay Kerrigan, 22 anni, in seguito a un'overdose.

