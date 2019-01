Gattuso dimentica Gedda e per la corsa Champions ritrova Suso

di Salvatore Riggio

C’è ancora tanta rabbia per l’arbitraggio di Banti a Gedda, nella finale di Supercoppa Italiana, ma il Milan deve guardare avanti e ripartire. Il quarto posto, unico vero obiettivo stagionale, è a un solo punto. La corsa Champions con Lazio e Roma riparte lunedì 21 gennaio da Marassi, in casa del Genoa (spostata alle ore 15). Rino Gattuso dovrà fare a meno di tre squalificati: Calabria, Romagnoli e Kessie. I primi due erano diffidati e contro la Juventus sono stati ammoniti; il centrocampista è stato espulso a 17’ dalla fine e quindi non sarà a disposizione contro la squadra di Cesare Prandelli. Si studiano le alternative: per il ruolo di terzino destro è in vantaggio Conti, tornato titolare già in Coppa Italia con la Sampdoria (12 gennaio).



Al centro della difesa, accanto a Zapata, è pronto Musacchio. Mentre a centrocampo sarà José Mauri a sostituire l’ivoriano. Inoltre, da Milanello arriva una bella notizia per il tecnico rossonero: Suso è sulla via del recupero. Quello dell’esterno spagnolo sarà un rientro importante per Gattuso, che ha bisogno di una vittoria per non tornare in discussione e ridare serenità a un ambiente amareggiato per l’epilogo della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita.



