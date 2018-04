Genoa-Crotone 0-0 La Diretta Bessa apre le marcature

Il Genoa per mettere la parola fine allo spavento coinciso con la situazione di classifica al momento dell'arrivo del tecnico Ballardini, subentrato a Juric; il Crotone per cercare punti utili alla conquista di una posizione che possa valere la seconda salvezza consecutiva dopo quella miracolosa dello scorso campionato: sono questi i motivi di interesse della sfida di oggi a Marassi tra le due compagini.



LE FORMAZIONI UFFICIALI

GENOA (3-5-2): Perin; Rossettini, Spolli, Zukanovic; Lazovic, Bessa, Bertolacci, Hiljemark, Laxalt; Medeiros, Galabinov. All. Ballardini

CROTONE (4-3-3): Cordaz, Faraoni, Ceccherini, Sampirisi , Martella, Stoian, Ajeti, Mandragora, Trotta, Simy, Ricci. All. Zenga

