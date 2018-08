Serie A in campo nella seconda giornata con la maglia "Genova nel cuore"

«Genova nel cuore»: ci sarà questa frase sulla maglietta con cui tutte le squadre della Lega Serie A e gli ufficiali di gara entreranno in campo per la seconda giornata di campionato. Un modo per ricordare le vittime del crollo di Ponte Morandi e per sostenere la città di Genova. Lo spiega la Regione Liguria annunciando l'iniziativa della Lega Serie A. La frase sarà accompagnata da un disegno: il ponte crollato con un cuore formato da tanti piccoli cuori in rappresentanza delle persone coinvolte.



«In segno di partecipazione e solidarietà alle vittime del dramma di Genova - spiega il presidente della Lega Serie A Gaetano Miccichè - la Lega Serie A istituirà, come già annunciato, un fondo che sarà destinato ai bisogni della popolazione genovese, in accordo con le autorità cittadine». «Per testimoniare la nostra vicinanza e per dedicare i nostri pensieri alle vittime del Ponte Morandi e alle loro famiglie, in tutte le gare della seconda giornata di campionato della Lega Serie A i giocatori e gli ufficiali di gara scenderanno in campo con una maglia di commemorazione per esprimere che il cuore di tutti è con Genova» ha aggiunto Miccichè. «A nome della città di Genova ferita, ma già pronta a risollevarsi e a reagire con l'orgoglio e la fierezza che la contraddistinguono da sempre, ringrazio per questa iniziativa che per noi ha un grande significato - aggiunge il sindaco di Genova Marco Bucci -. Commuove sentire tanta solidarietà provenire da più parti, conforta, aiuta ad andare avanti con coraggio e determinazione, e soprattutto, fa bene all'anima di questa città».



«Un bel segnale, concreto di vicinanza a Genova da parte del mondo del calcio - afferma il presidente della Regione Liguria e commissario delegato per l'emergenza Giovanni Toti - che resta uno dei più grandi palcoscenici del mondo. Siamo contenti che ogni giocatore sarà portatore di un messaggio di speranza e di rinascita per la nostra città. Genova è nel cuore di tutti».

