Bayern a un passo dal titolo, in Inghilterra finale FA Cup tra City e Watford

Bayern a un passo dallo scudetto in Bundesliga che offre due big match: i bavaresi col Francoforte e Moenchengladbach-Dortmund. L'altro match clou del weekend europeo è la sfida finale di Fa Cup tra Manchester City e Watford. A tenere banco è anche il derby di Istanbul Galatasaray-Basaksehir, decisivo per la corsa scudetto. Tra gli altri incontro, da segnalare Getafe-Villarreal, Valladolid-Valencia, Siviglia-Athletic, Monaco-Amiens.



-INGHILTERRA: Dopo avere vinto scudetto e coppa di Lega, il Manchester City di Guardiola cerca il triplete nella finale della Fa Cup, domani alle 18, contro il sorprendente Watford, che ha avuto un calendario molto favorevole. Per i Citizens è l'occasione per cancellare le ombre dell'eliminazione col Tottenham in Champions. Una vittoria del Watford sarebbe una sorpresa clamorosa. Domani: 18 Finale Fa Cup Manchester City-Watford



-SPAGNA: Ultimo turno in Liga ma si pensa già al mercato. Griezmann al Barca, Hazard al Real, Icardi all'Atletico le prime suggestioni. Se lo scudetto è del Barca, e Atletico e Real sono in Champions, rimane in ballo il quarto posto che si giocano Valencia e Getafe, con minime possibilità per il Siviglia mentre l'Athletic Bilbao dovrebbe essere la terza per l'Europa League. Villarreal e Valladolid non dovrebbero creare problemi, ma in caso di arrivo ex eaquo passarebbe il Valencia, in vantaggio negli scontri diretti col Getafe. Il Siviglia rientrerebbe in gioco solo in caso di doppia sconfitta delle contendenti e suo successo sull'Athletic. Il Barca chiude in casa dell'Eibar, mentre la via crucis del Real finirà al Bernabeu ospitando il Betis. Per loro due sconfitte e un pari nelle ultime quattro desolanti gare. Domani: 13 Levante-Atletico, 16.15 Getafe-Villarreal, Siviglia-Athletic, Valladolid-Valencia Domenica 18: 12 Real-Betis, 16.15 Eibar-Barcellona



-GERMANIA: Chiusura coi fuochi d'artificio in Bundesliga. Il Bayern ha +2 sul Dortmund, ma il calendario incrocia i loro destini con le squadre in lotta per il quarto posto. Al Bayern basta il pari col Francoforte avendo parità negli scontri diretti ma una differenza-reti migliore col Dortmund. Il Moenchengladbach, che ospiterà il Dortmund, è quarta a pari punti col Leverkusen che gioca in casa dell'Hertha e potrebbe quindi sfruttare la situazione per qualificarsi in Champions. Il Francoforte è staccato di un punto, quindi ci vorrebbe un'impresa in casa del Bayern per approdare in Champions. Domani: 15.30 Brema-Lipsia, Hertha-Leverkusen, Bayern-Francoforte, Moenchengladbach-Dortmund, Wolfsburg-Augsburg, Magonza-Hoffenheim



-FRANCIA: a due turni dal termine rimane in sospeso il terzo posto che porta alle qualificazioni Champions. Il Lione, che ha +4 sul St.Etienne, riceve il Caen impelagato nella lotta per evitare il terz'ultimo posto, che comporta il playout, a pari punti col Monaco. Più semplice il compito del St.Etienne che ospita il tranquillo Nizza. Il Monaco, che continua a scherzare col fuoco, ha bisogno della vittoria nella gara interna con l'Amiens. Il Marsiglia è impegnato a Tolosa, ultima gara casalinga per i campioni del Psg che ricevono il Digione. Domani: 21 Montpellier-Nantes, Psg-Digione, Tolosa-Marsiglia, Lione-Caen, St.Etienne-Nizza, Monaco-Amiens, Lilla-Angers. Negli altri campionati europei, in Olanda l'Ajax è diventato campione nei giorni scorsi per cui le attenzioni si spostano sul Portogallo. All'ultimo turno il Benfica si presenta con +2 sul Porto e chiude con un facile incontro casalingo col Santa Clara domani alle 19.30. Il Porto ha un duro scontro con lo Sporting terzo alla stessa ora. IN Turchia , a due turni dal termine, sono appaiati Galatasaray e Basaksehir che si affronteranno nel derby decisivo domenica alle 18. In Russia lo Zenit, già campione, gioca a Rostov domenica alle 18.

