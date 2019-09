Centenario di Gianni Brera: anche a Nordest i segni indelebili della sua "arte"

di Gigi Bignotti

In una saletta del mitico ristorante "Riccione" di Milano c’è ancora un quadro appeso al muro: GioannBrerafuCarlo seduto a tavola con i suoi amici del "Club del Giovedì". A Padova purtroppo ha chiuso lo storico "Cavalca": alla parete del locale, appena entrati sulla destra, spiccava una splendida foto enogastronomica del paron Nereo Rocco con il suo amico e sodale di cui domani, 8 settembre, si celebra il centenario della nascita.



«Il mio vero nome è Giovanni Luigi Brera, sono nato l'8 settembre 1919 a San Zenone Po, in provincia di Pavia, e cresciuto brado o quasi fra boschi, rive e mollenti. Io sono padano di riva e di golena... , di boschi e di sabbioni. E mi sono scoperto figlio legittimo del Po» scriveva nelle sue presentazioni il "Poeta degli Stadi".



E oggi quante volte noi "SenzaBrera" ovunque dispersi ci chiediamo "chissà cosa avrebbe detto il Gioann di quello che accade nel calcio e nello sport?". Ha dato straordinarie risposte l'amico e vero erede del Giuan (anche se lui non ama questa definizione), il giornalista Gianni Mura di Repubblica con un ricordo toccante e intriso di stretta attualità: «...Brera sarebbe andato al funerale di Gimondi, il suo Nuvola Rossa. Anche se non gli piaceva andare ai funerali e preferiva piantare un albero per ogni amico che moriva. Oggi sarebbe un bosco, e oggi come quel giorno di dicembre del ’92 gli sia lieve la terra».



Il grande evento celebrativo del Centenario sarà proprio nella sua San Zenone, ma qui a Nordest ha lasciato tanti estimatori, amici e amiche a cominciare da Nostra Signora della Grappa, al secolo Giannola Nonino - unica donna ammessa al Club del Giovedì - che alzerà senz'altro un calice per lui. Ha lasciato anche un libro scritto per il Gazzettino "Petrarca Padova, una sfida all'Italia" opera che gli commissionò il suo amico Giorgio Lago, che Brera chiamava Cochise per via dei tratti vagamente indiani. Ha lasciato anche il ricordo di una rubrica voluta dall'altro breriano doc Beppe Donazzan "Brera la vedeva così" che è uscita per 4 anni su Ognisport, l'inserto sportivo del nostro giornale. Ma ha lasciato soprattutto u8na visione del mestiere e dello sport che è difficilissimo ritrovare ai giorni nostri: fatta di cultura, tradizioni, storia, competenza e professionalità.



Grazie Gianni. Prosit.

