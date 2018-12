I SenzaBrera e la Pacciada n. 25 per entrare nell'anno del centenario

di Gigi Bignotti

La “pacciàda” dedicata a Gianni Brera nell’anniversario della sua morte, avvenuta 26 anni fa nel Lodigiano, non si tiene più in quell’angolo di paradiso sul Grande Fiume che era la sede della Pro Loco di Spessa Po (Pavia) dove il Gran Padano era solito ritrovarsi la sera con gli amici fra gli acquari con i pesci di Po. «Siamo emigrati di poche centinaia di metri all’oratorio di San Zenone, suo paese d’origine, come se nulla fosse cambiato - spiega il presidente della Pro Loco Pino Guardamagna - Sfrattati da quel luogo breriano, ma soddisfatti e con onore».



E così ieri 80 commensali, tutti vecchi amici e colleghi del Giuann, hanno celebrato il "maestro" proprio come sarebbe piaciuto a lui: aperitivo con vini dell'Oltrepo, antipasto a base di affettati e frittatine, il risotto alla milanese con pasta di salame, il “Bollito in quarta con salsine” (carni di cotechino magro, manzo, lingua e testina), dolci e vino a volontà.



Poi tanti astanti, lo storico amico vinaiolo Lino Maga, il “signor Barbacarlo”, il cugino Angelo Roveda con il suo vino “ciurlina”, dedicato al Giuann, biografi di rango come Andrea Maietti, Claudio Rinaldi e Claudio Gregori, il figlio artista Franco Brera, l’anfitrione Gianni Zerbi, Gabriele Moroni, Paolo Calvi, Gino Cervi, il cantautore Claudio Sanfilippo e tanti amici e anche amiche: spiccavano infatti Sabina Negri, regista dell'unica opera teatrale dedicata a Brera, e Renata Crotti, presidente del Comitato per il centenario della noascita che si celebrerà nel 2019 gemellandosi con Castellanìa (Al), paese natale di Fausto Coppi, il Campionissimo di cui Brera cantò le gesta.



Altri genellaggi dovrebbero arrivare dal Nordest - terra che Brera amava e di cui ha scritto pagine memorabili a partire da "Il calcio veneto" per Neri Pozza - con il comitato polesano di Carwyn James - mito del rugby nato 90 anni fa in Galles - in pole position.

