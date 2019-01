Globe Soccer premia Cristiano Ronaldo: «In rovesciata il mio gol perfetto»

«Il 2018 è ormai il passato, siamo nel nuovo anno e devo dire che per me è iniziato nel migliore dei modi con questo premio», le parole del fuoriclasse portoghese dal palco - Quel gol è stato bellissimo, anche se purtroppo l'ho segnato alla mia attuale squadra, ma sono veramente contento e ringrazio i tifosi perchè senza di loro il calcio non sarebbe nulla. Tutti quelli che conoscono questo sport sanno quanto sia difficile segnare, io ne ho fatti circa 700 e credo che questo sia stato veramente il più bello. Ora però voglio vincere tutto con la Juve«, ha detto CR7 che ha premiato il suo agente storico, Jorge Mendes, con il premio di categoria. E di fatto il portoghese ha messo lo 'zampinò anche nel premio a Fabio Paratici: il dirigente della Juventus ha infatti vinto il premio come migliore direttore sportivò grazie, ovviamente, al gran lavoro fatto per portare a Torino il cinque volte Pallone d'Oro.

