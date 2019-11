​Serie D, l'incredibile gol del portiere del Nardò fa il giro del mondo

Mancano poco meno di sessanti secondi alla fine del recupero ed il Nardò è in vantaggio per 2-0. Il match è ormai archiviato. Eppure arriva quello che non ti aspetti. Il portiere Mirarco ha la sfera tra le mani e decide di lanciare lungo, considerato anche il forte vento che ha caratterizzato l’intero arco dei novanta minuti. Il pallone viene calciato forte e molto in alto. La sfera rimbalza un’unica volta quasi al limite dell’area, mentre D’Agostino è circa a due metri dalla linea di porta. Una volta che il pallone tocca il terreno reso viscido dall’incessante pioggia e ritorna in aria, acquista ancora di più velocità e per il portiere della Gelbison non ci sarà più nulla da fare. Una scena incredibile, ripresa da alcuni presenti e che ha già fatto il giro di Whatsapp.









© RIPRODUZIONE RISERVATA