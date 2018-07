Hamilton tra Formula 1 e calcio: «Se l'Inghilterra va in finale, sarò a Mosca»

«Mi sono voluto prenotare una giornata libera, in caso di finale voglio essere in Russia per sostenere l'Inghilterra». È l'auspicio del pilota britannico della Mercedes, Lewis Hamilton, pensando alla finalissima del mondiale in Russia in programma il prossimo 15 luglio. La Nazionale dei Tre leoni è approdata ai quarti, dove venerdì affronterà la Svezia, dopo aver battuto ai rigori la Colombia. «Dopo la prima vittoria ai rigori credo che il morale della squadra sia altissimo. Sabato spero di poter vedere la partita. Si può trattare la cosa se dovessi essere in conferenza stampa dopo le qualifiche? Spero di sì -scherza il campione del mondo in carica in conferenza stampa a Silverstone dove domenica si corre il Gp di Gran Bretagna-. Il tifo è notevole, guardano la partita l'altro giorno mi sono reso conto che non guardo abbastanza il calcio. Da ragazzino giocavo e conoscevo il nome di tutti i giocatori».

