Hellas, coro ultras nella bufera: «Siamo una squadra fantastica, fatta a forma di svastica»

VERONA - Gli ultras veronesi dell'Hellas ci ricascano: meno di 2 anni fa il coordinatore regionale di Forza Nuova, Luca Castellini, sul palco della festa dedicata alla Curva Sud del Verona, aveva commentato «Chi ha permesso questa festa e ha fatto da garante ha un nome: Adolf Hitler». Subito dopo era partito lo stesso coro che sarebbe stato scandito anche domenica in città durante la festa per la vittoria sul Cittadella (3-0) che è valsa il ritorno in serie A.



Un gruppo di tifosi che era diretto a piazza Bra, il cuore dei festeggiamenti, ha intonato un coro già sentito in curva sud: «Siamo una squadra fantastica... fatta a forma di svastica... che bello è... allena Rudolf Hess», un motivo che "richiama" neppure tanto velatamente il nazismo e il braccio destro di Hitler. Il tutto ripreso in un video che in queste ore sta facendo il giro del web e che riporta l’Hellas alla ribalta tra le tifoserie "nere" d’Italia.



Oggi il consigliere di "Sinistra in Comune" Michele Bertucco attacca: «Dopo due anni dalla mozione approvata in consiglio comunale che condannava i cori nazisti inneggianti a Hitler ed Hess, due dei peggiori macellai della storia del 900 e non solo la storia si ripete nei festeggiamenti per la promozione in A dell’Hellas. Sono comportamenti umilianti sia per la città sia per la stessa società sportiva del Verona, impegnata in un percorso di affrancamento dall’immagine negativa che le frange più violente del tifo le hanno appiccicato addosso negli ultimi decenni. Chiederò che il Consiglio comunale prenda nuovamente le distanze da questi comportamenti e che li condanni fermamente. Mi auguro che l’iniziativa possa trovare la massima condivisione in tutte le forze politiche anche di maggioranza e che la città non debba vivere una ulteriore umiliazione di vederla seppellita sotto una selva di “distinguo” e di posizioni ideologiche».



IL SINDACO «È il solito copione su Verona. In una domenica perfetta di grande sport che ha mandato in mondovisione tutte le bellezze della città, i soliti detrattori puntuali come un orologio si sono attivati per cercare di sporcarne l'immagine» afferma il sindaco di Verona, Federico Sboarina, riguardo al video diffuso su YouTube e ripreso da alcune testate web nel quale un gruppo di ultras dell'Hellas Verona sembra festeggiare il ritorno della squadra di calcio in serie A intonando un coro nazista. «Invece - ha aggiunto Sboarina - è andato tutto bene, con uno sforzo collettivo i veronesi hanno accolto 150 mila persone per il Giro e la sera in 25 mila hanno spinto sportivamente la squadra in serie A». «Prima o poi - prosegue - i detrattori si stancheranno, nel frattempo sempre più persone da ogni parte del mondo si innamorano della nostra città e vengono a visitarla». Fonti della Questura hanno precisato che «al momento sull'episodio non è stata aperta un'indagine».





