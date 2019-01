Higuain al Chelsea, scatta l'effetto domino

di Eleonora Trotta

L'effetto domino degli attaccanti è pronto a scatenarsi con il passaggio di Higuain al Chelsea. Morata, Batshuayi e, forse, Kalinic aspettano infatti solo il via libera del Milan, per iniziare una nuova avventura: l'attaccante spagnolo è in parola con l'Atletico Madrid; il belga, richiesto anche in Premier, vicino al Monaco da giorni in trattativa pure con il croato. Insomma, il primo a scattare e ad inaugurare il giro dei bomber è Higuain. L'argentino è atteso a Londra per le visite mediche di rito e la firma sul contratto. Juventus e Chelsea hanno raggiunto l'accordo sulla formula del trasferimento, in linea con i parametri dei Blues: prestito oneroso (circa 9 milioni di euro) fino a giugno rinnovabile per altri 12 mesi al raggiungimento di determinate condizioni.

IL POLACCO IN ANSIA

Sarà una giornata decisiva anche sul fronte Piatek, prima e indiscussa scelta del Milan per il post-Higuain. Leonardo e Preziosi proseguiranno la trattativa impostata dall'intermediario dell'operazione, nonché agente del polacco. Il quadro non cambia: il presidente rossoblu parte da una valutazione di 40 milioni; il Milan, nel mirino della Uefa, punta ad un'operazione stile Higuain (prestito oneroso con riscatto). Ma gli ottimi rapporti tra i due club e la forte volontà del calciatore di indossare la maglia rossonera (c'è il sì al quinquennale da circa 2 milioni a stagione) potrebbero dare un importante impulso alla trattativa. Non a caso, i liguri valutano da giorni i sostituti: Kean della Juve e il polacco Karol Swiderski.

Leonardo ha avuto un colloquio anche con l'entourage di Batshuayi. Una mossa cautelativa in caso di difficoltà per Piatek. Ma lo stipendio da 5 milioni dell'attaccante belga non rientra ora nei parametri del club. Sull'altra sponda del Naviglio attendono, invece, l'incontro tra Wanda Nara e l'ad Marotta per il rinnovo di Icardi e novità dal procuratore di Skriniar. L'Inter vorrebbe prolungare anche l'accordo del centrale slovacco, sul taccuino delle big d'Europa.

