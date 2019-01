Higuain vola a Londra, Piatek è a Milano: visite mediche con Chelsea e Milan

Porte girevoli al Milan. Nel giorno delle visite mediche per Krzysztof Piatek, Gonzalo Higuain saluta definitivamente e vola al Chelsea. L'attaccante argentino questa mattina si è imbarcato infatti su un aereo privato diretto a Londra, dove a sua volta sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto con la squadra allenata da Maurizio Sarri. Prenderà il suo posto nell'attacco rossonero Piatek, che si sottoporrà ai controlli medici dalle 11 alla clinica la Madonnina, in centro a Milano, prima di firmare il contratto.



Con le visite mediche è iniziata l'avventura al Milan di Krzysztof Piatek. Jeans e piumino, l'attaccante polacco classe 1995 proveniente dal Genoa, al suo arrivo alla clinica La Madonnina si è limitato a un saluto con la mano rivolto a un gruppetto di tifosi, radunato davanti all'ingresso per applaudirlo.

