Ibrahimovic e la provocazione di Natale dopo il rinnovo con i Los Angeles Galaxy

Mai banale, Zlatan Ibrahimovic provoca anche a Natale e i suoi auguri su Instagram sono rappresentati da un Babbo Natale che fa il dito medio. Il fuoriclasse svedese ha mandato così un saluto ai suoi follower, tra cui molti tifosi del Milan che dovranno dire addio alle speranze di rivederlo con la maglia rossonera. Ibra ha infatti rinnovato per tutto il 2019 con i Los Angeles Galaxy.







L'attaccante ha 37 anni, è arrivato nel club a marzo dal Manchester United ed ha segnato 22 gol con 10 assist in 27 partite nella passata stagione. In base al nuovo contratto, lui è uno dei tre giocatori designati del club che hanno stipendi più alti che non incidono sul tetto salariale. «Ha dimostrato il suo valore la scorsa stagione e non vediamo l'ora che rappresenti il nostro club anche nella prossima. Con il ritorno di Zlatan, continueremo a migliorare la nostra squadra prima della stagione», ha detto il direttore generale dei Galaxy Dennis te Kloese. Sfuma così la possibilità di un ritorno di Ibra al Milan.

