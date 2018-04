Ibrahimovic snobba Cristiano Ronaldo: «provi a farlo da 40 metri»

di Redazione Sport

Doti acrobatiche ed ego sono almeno altrettanto smisurati. Ecco perché Zlatan Ibrahimovic è forse l'unico calciatore in attività che poteva permettersi il lusso si snobbare lo spettacolare gol in rovesciata siglato da Cristiano Ronaldo contro la Juventus. E lo svedese, di recente passato dal Manchester United ai Los Angeles Galaxy, non si è lasciato sfuggire l'occasione. «Sì, davvero un bel gol. Ma provi a farlo da 40 metri» ha dichiarato ai microfoni di Espn, citando se stesso e la rete in rovesciata, abbondantemente fuori area, realizzata il 14 novembre 2012 nell'incontro vinto 4-2 dalla Svezia contro l'Inghilterra. «Il più bel gol della storia del calcio» decretò la stampa inglese. Un capolavoro balistico di coordinazione e destrezza che allora, come ieri all'Allianz Stadium, fece alzare in piedi anche i tifosi avversari per applaudire il gesto di un genio del calcio. Del resto, di gol spettacolari Ibra ne ha segnati tanti in carriera, l'ultimo proprio all'esordio nel campionato Nordamericano, con un pallonetto scoccato quasi da centrocampo.

