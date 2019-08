Icardi da Milano non si muove: ecco la sua nuova casa. «My new home is coming»

next

Un post che lascia pochi dubbi e che, forse, spaventa l'Inter. Mauro Icardi provoca, probabilmente. L'ultimo post su Instagram, eccolo. Lui che guarda in lontananza, da cantiere, la sua "nuova casa" a Milano. Ecco, intenzione di di andare via proprio no.



Ieri la chiusura di Wanda Nara al Monaco. «Mauro non andrà al Monaco». La moglie e procuratrice di Mauro Icardi, con una breve dichiarazione a Tyc Sports, smentisce le voci di mercato che vorrebbero il 26enne argentino in partenza dall'Inter per approdare al Monaco.

