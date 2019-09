Icardi: «A Parigi per vincere, fiero di essere in mezzo a tanti campioni» Video

Le prime parole di Icardi dopo la firma del contratto con il Psg. "Ringrazio il Paris Saint-Germain per la fiducia che ha dimostrato nei miei confronti. Farò tutto il possibile per aiutare la mia nuova squadra ad andare il più lontano possibile in tutte le competizioni. Il Psg è diventato una roccaforte del calcio internazionale, che negli ultimi anni ha attratto grandi giocatori. La dinamica delle prestazioni è molto forte a Parigi, le ambizioni sono molto alte e sono sicuro che ci sono tutte le condizioni sono lì per andare ancora più in alto. E non vedo l'ora di scoprire il Parc des Princes, uno stadio noto per la sua bellezza e fervore!. Ho parlato con Neymar e Cavani, qui sono accolto dagli amici argentini".













