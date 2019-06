Icardi ricorda con un video emozionale la sua stagione

Un video emozionale, della durata di un minuto e in bianco e nero come ormai tutte le foto pubblicate: Mauro Icardi ripercorre così la stagione appena terminata, probabilmente l'ultima con la maglia dell'Inter. L'attaccante argentino ricorda i gol segnati, le esultanze a bordo campo con la mogli e agente Wanda Nara, la gioia dei tifosi sugli spalti. Una stagione che in realtà è stata molto negativa, con il crollo di rendimento dopo che gli è stata tolta la fascia di capitano. Ora la sua storia con l'Inter potrebbe anche concludersi. La società sarebbe intenzionata a cederlo per fare cassa ed evitare altri problemi all'interno dello spogliatoio. Si parla di uno scambio con Dybala e rumors azzardano un interesse della Roma anche se, ufficialmente, le intenzioni di Icardi e famiglia sarebbero di restare all'Inter.

© RIPRODUZIONE RISERVATA