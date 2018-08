Il Barcellona riparte nel segno di Messi: 3-0 all'Alaves

Il Barcellona riparte da Messi. Nella prima giornata della Liga spagnola, in una stagione che non vedrà più il confronto a distanza con il rivale Cristiano Ronaldo passato dal Real Madrid alla Juve, il Barcellona vince in casa 3-0 contro l'Alaves grazie ad una doppietta del suo asso argentino e al gol di Coutinho. La prima rete di Messi nella Liga quest'anno arriva su una punizione calciata raso terra al 19' della ripresa. Poi il gol del 2-0 arriva a 7' dal termine del match e il 3-0 all'ultimo minuto di recupero per la doppietta della Pulce.

