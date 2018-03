Il Bayern Monaco stende il Besiktas e vola ai quarti

Il Bayern Monaco batte in trasferta i turchi del Besiktas per 3-1 e si qualifica per i quarti di finale della Champions League. Hanno deciso il confronto, che all'andata si era concluso 5-0 per i tedeschi, i gol di Thiago Alcantara, al 18' del primo tempo, e l'autorete di Gonul, al 1' della ripresa. Sempre nel secondo tempo, al 14', il gol della bandiera della squadra di Istanbul, con Vagner Love, e il tris ospite di Sandro Wagner al 39'. La squadra tedesca di Jupp Heynckes è la settima qualificata per i quarti.



