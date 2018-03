â€‹La Spagna ne fa 6 all'Argentina. Il Brasile si vendica e batte la Germania. Turchia, Under gol

di Readzione Sport

Brutta lezione per l'Argentina sepolta sotto di sei gol dalla Spagna nell'amichevole pre-mondiale disputata a Madrid. Senza Messi e Aguero, l'Albiceleste, reduce dalla vittoria contro l'Italia, ha perso nettamente al Wanda Metropolitano contro una Spagna vive e brillante. Mattatore della serata Isco, autore di una tripletta (27', 52' e 74'), le ltre reti portano la firma di Diego Costa (12'), Thaigo Alcantara (55') e Iago Aspas. Di Otamendi (39') il gol della bandiera della Seleccion.



Una piccola rivincita per il Brasile che ha vinto 1-0 contro i campioni del mondo della Germania che la umiliò nella famosa semifinale del Mondiale 2014. All'Olympiastadium di Berlino i verdeoro di Tite, in una delle tante amichevoli premondiali, hanno messo in cantiere un altro successo firmato da Gabriel Jesus al 37' del primo tempo. Tra le altre amichevoli di oggi poker del Belgio alla Arabia con doppietta di Lukaku nel primo tempo e go, di Batshuayi e De Bruyne nella ripresa. Nainggolan è entrato in campo nella ripresa al posto di Mertens. Vince anche la Polonia: 3-2 alla Corea del Sud al termine di una partita rocambolesca (da 2-0 a 2-2, prima del sigillo finale di Zielinski in pieno recupero.



La Francia ha superato invece la Russia (3-1) in una partita amichevole disputata a San Pietroburgo. I Bleus sono passati in vantaggio al 40’ del primo tempo con Mbappé, hanno raddoppiato con Pogba al 4’ della ripresa e, dopo la rete dei padroni di casa realizzata al 23’ della ripresa da Smolov, hanno calato il tris con lo stesso Mbappé al 38’ del secondo tempo.



Il romanista Under ha sbloccato la partita tra il Montenegro e la Turchia: poi sono andati a bersaglio anche Yokuslu, Ivanic e Mugosa (2-2).

