Il Frosinone ne fa 4 al Bologna: Inzaghi adesso è nei guai

Soffia il vento della B sul Bologna, che sprofonda. E la panchina di Inzaghi torna a vacillare più che mai. Saranno ore delicate quelle che seguiranno al match tra Bologna e Frosinone. Perché lo spareggio salvezza se lo aggiudicano 4-0 i ciociari, che passano al Dall'Ara grazie all'uno due della coppia Ghiglione-Ciano, ispirata da Beghetto. La squadra di Inzaghi fa harakiri dopo un inizio promettente. A mandare all'aria i piani rossoblù è il fallo da rosso diretto di Mattiello al 13', a metà campo su Cassata, manifesto dei nervi tesi con i quali il Bologna arriva all'appuntamento da non fallire. Fin lì, il Bologna aveva messo alle corde il Frosinone, collezionando occasioni con Palacio e Orsolini. L'episodio cambia volto al match, con il Frosinone bravo e cinico a sfruttarlo, a segno due volte nei successivi setti minuti, in contropiede, nella praterie lasciate sulla corsia destra rossoblù dall'uscita di Mattiello.



Beghetto sfonda e crossa: al 18' è Ghiglione a trovare il colpo di testa vincente sul secondo palo, la minuto 21 concede il bis Ciano, che irrompe sul primo palo. Il Frosinone domina e nella ripresa sono Pinamonti e Ciano a mettere il punto esclamativo sul match, con la curva rossoblù che prima contesta e poi si svuota in segno di protesta. Sorridono Baroni e il Frosinone, che tornano in corsa per la permanenza in serie A strappando 3 punti che valgono il -4 sul quartultimo posto, aspettando che l'Empoli scenda in campo con il Genoa domani. Per il tecnico ciociaro si rivela vincente la scelta di cambiare faccia al 3-5-2 con cui il suo Frosinone ha incassato 5 reti dall'Atalanta: in attacco c'è spazio per Ciano al posto di Campbell (ceduto), in difesa Goldaniga cede il posto a Capuano e in mediana rispolvera Cassata e Beghetto. Solo panchina per i nuovi acquisti Valzania, Trotta e Viviani. Non indovina la scelta, invece, Inzaghi, che rispetto al pari di Ferrara ritocca il 4-3-3 con l'inserimento dell'espulso Mattiello per Calabresi Si fa malissimo il Bologna, che contava nella vittoria per ricucire le distanze sul quartultimo posto. Niente da fare, nonostante i cambi tardivi di Inzaghi, che mette mano alla squadra solo nell'intervallo, sotto due reti, con gli ingressi di Calabresi e Destro. Dopo un girone d'andata pessimo da 13 punti, la dirigenza aveva optato per la conferma di Inzaghi, puntando sugli acquisti di Sansone e Soriano per provare a dare una sterzata alla stagione. La sterzata non arriva e ora il tecnico è a rischio esonero. La decisione spetta al patron Saputo, arrivato mercoledì in città e che già venerdì aveva risposto «Chiedetemelo lunedì», alla domanda se la gara con il Frosinone sarebbe stata decisiva per le sorti del tecnico rossoblù.



© RIPRODUZIONE RISERVATA