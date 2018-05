Brutto ko del Venezia (5-1), il Cittadella torna imbattuto da Carpi

di Vanni Zagnoli

La seconda serie A nella storia del Frosinone è lì, davvero a portata, il più è stato fatto oggi, vincendo a Chiavari, anche grazie al rigore negato nel finale all’Entella. Dionisi sbaglia un rigore e poi sigla il gol della quasi promozione. La chiusura sarà venerdì, contro il Foggia, tranquillo, e basterà vincere.



Il Parma, comunque terza forza, grazie al gol di Scavone sul Bari, al Tardini: gli emiliani dovranno vincere a La Spezia e sperare che il Foggia tenga il punto allo Stirpe. Qualche speranza anche per il Palermo, incapace di superare il Cesena, nonostante il subentro di Stellone a Tedino: Coronado sbaglia un rigore, la spinta nella ripresa è flebile; bravo l'allenatore Castori, capace di superare Frosinone e Parma e di bloccare i rosanero.



Scivola il Venezia dopo 5 vittorie, a Cremona c’è il primo roboante successo di Mandorlini, da salvezza matematica: i grigiorossi non si imponevano da 18 turni, il 5-1 è bugiardo anche perchè il rigore del 2-1 "decisivo" non c’era.



Retrocede la Ternana, battuta a Vercelli, e la stessa Pro, mentre il Novara raccatta il punto a Perugia. La chiusura prevede Cittadella-Pro Vercelli, il confronto diretto Novara-Entella e Ascoli-Brescia. I marchigiani hanno speranze di salvezza diretta, come l’Avellino, impegnato a Terni. A Pescara la squadra di Cosmi coglie anche due pali, con Baldini. All’andata, l’Entella aveva superato per 2-1 il Novara, ora gli serve batterlo per evitare il ritorno diretto in C. In caso di arrivo in parità fra Avellino e Ascoli, si salverebbero gli irpini, grazie alla differenza reti.



In zona playoff, il Venezia chiuderà probabilmente quinto, il Bari resta davanti al Cittadella, settimo e incapace di tenere il vantaggio a Carpi. Il Perugia è tranquillo grazie ai confronti diretti con il Foggia, vittorioso allo Zaccheria per 2-1 ma sconfitto al Curi 2-1.



Oggi gli accoppiamenti del primo turno sarebbero:

Venezia-Perugia e Bari-Cittadella, in gara unica. Il Parma affronterebbe la vincente del duello fra Bari e Citta, mentre il Palermo attenderebbe, in gare di andata e ritorno, Venezia o Perugia.



In coda, Cesena, Brescia e Pescara sono vicine al traguardo, ma non ancora sicure. Ivo Pulga dà poco alle rondinelle, il presidente Cellino paga il doppio esonero di Boscaglia, assurdo, l’Empoli passa con i capocannonieri, a Mompiano. A una giornata dalla fine, dunque, quasi tutte hanno un obiettivo da perseguire.

I risultati e i marcatori della 41^ giornata.



Brescia-Empoli 0-2: st 17’ Caputo, 44’ Donnarumma.



Carpi-Cittadella 1-1: 21’ Schenetti (Ci), 41’ Melchiorri.



Cremonese-Venezia 5-1: 2’ Modolo (V) aut, 46’ Litteri (V) rig: Dos Santos anticipa Litteri con un braccio; st 5’ Piccolo rig: Modolo non tocca Perulli, 35’ Pesce, 49’ Arini, 50’ Macek.



Foggia-Salernitana 1-0: 29’ Mazzeo. Al 31’ traversa di Rosina (S).



Palermo-Cesena 0-0. Al 39’ Coronado (P) calcia fuori un rigore: trattenuta di Cascione su Dawidowicz.



Parma-Bari 1-0: 14’ st Gagliolo. Nel st, al 37’ st traversa di Henderson (B); al 39’ espulsi i pugliesi Empereur, trattenuta da ultimo uomo su Anastasio, e Marrone, seconda ammonizione per proteste.



Perugia-Novara 1-1: 22’ Volta (P); 20’ st Moscati (N). Al 24’ palo di Pajac (P).



Pescara-Ascoli 0-1: 18’ Bianchi. Al 26’ espulso Coda (P), gamba tesa su Monachello. Al 32’ st palo di Baldini (A).



Pro Vercelli-Ternana Unicusano 2-1: 42’ Vives (P) rig: Statella su Gatto; st 24’ Germano (P), 32’ Carretta (T).



Entella-Frosinone 0-1: 45’ Dionisi. Al 35’ Paroni (E) para il rigore a Dionisi, a contatto con Troiano.



Ieri: Avellino-Spezia 1-0: 31’ st Castaldo.



Classifica: Empoli 82, Frosinone 71;

Parma 69, Palermo 68, Venezia 66, Bari 64, Cittadella 63, Perugia 60;

Foggia 57, Spezia 53, Carpi 52, Salernitana 51, Cremonese 48, Cesena, Brescia e Pescara 47; Avellino e Ascoli 45, Novara 44; Entella 41, Pro Vercelli 40, Ternana Unicusano 37.



































