Il Vicenza batte il Valbrenta senza brillare

di Roberto Lazzarato

VALBRENTA - Davanti ad un folto pubblico, il Vicenza si è imposto con un golletto sul Valbrenta senza brillare, rischiando anzi nel primo tempo di andare sotto di un gol. Una partita di rodaggio in vista della ripresa del campionato che ha messo in mostra un maggiore tasso tecnico ed una buona organizzazione tattica dei vicentini, al cospetto dei quali però non hanno certo sfigurato i valligiani, team rivelazione del campionato Eccellenza Regionale. Attenta la retroguardia e buono il fraseggio dei berici, parsi però decisamente poco propositivi e spuntati in attacco, dove a mettersi in mostra è stato quasi esclusivamente il vivace Giacomelli. Rimasto negli spogliatoi il capitano biancorosso durante l’intervallo, per il Vicenza nella ripresa si è spenta la luce e sono state rare le occasioni da rete, tanto che il portiere del Valbrenta è intervenuto raramente e solo per l’ordinaria amministrazione.

Dopo una sterile supremazia territoriale del Vicenza, al 20’ doppio corner per i padroni di casa e nel secondo s’inserisce Gambasin che calcia a rete da pochi passi e Albertazzi con una prodezza devia in angolo.

La squadra di mister Serena trova il jolly del vantaggio al 34’ grazie ad una palla contesa sul fondo che Maistrello riesce a girare in area per l’accorrente Tronco che insacca a fil di palo.

Ripresa vivacizzata solo dai numerosi cambi con un paio di conclusioni vicentine senza pretese, bilanciate da un tiro a filo di traversa dei valligiani che hanno reclamato un rigore ad una manciata di minuti dalla fine per un presunto fallo su Zoldak lanciato a rete.



Valbrenta. De Carli (46' Volpe), Gambasin, Bassani (62' Longhini), Dalla Bona (46' Topparelli), Rimoldi, Toniolo (46' Russo), Osmani (46' Cacciotti), Tomasi, Pinton, Battaglia (62' Zoldak), Fusco

Vicenza. Albertazzi (54' Grandi), Bianchi D. (59' Andreoni), Bizzottto (46' Mantovani), Salvi, Bianchi N., Giacomelli (46' Curcio), Tronco, Bonetto, Maistrello, Stevanin, Cinelli

Rete: 34’ Tronco (Vicenza)

© RIPRODUZIONE RISERVATA