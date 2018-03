Empoli amara per il Venezia, Citta spuntato: 0-0 col Bari

di Vanni Zagnoli

Giornata pazza, in serie B, con tensione alta a Novara (colpito l’allenatore del Palermo Tedino, da un oggetto arrivato dalle tribune) e a Terni: cambio sbagliato dal team manager umbro, due espulsi e uno scontro provocato da Piovaccari, che esce per problemi al collo. L’Empoli allunga sul Frosinone, +3 grazie al successo sul Venezia. Avanza con il sinistro da fuori di Luperto, a sorprendere Audero. Spreca e allora pareggia Falzerano in avvio di ripresa, chiudendo un bel triangolo. Rodriguez firma il nuovo sorpasso, tenuto in gioco da Bruscagin, il 2-2 è con un tocco sporco di Litteri, su colpo di testa di Modolo. Domizzi rimanda il vantaggio della squadra di Andreazzoli, che lo ottiene con Donnarumma; infine Gabriel impedisce il 3-3 a Fabiano. Il Frosinone non batte la Salernitana, Ciano è toccato in area, non trova il rigore, poi Radunovic si oppone a Dionisi e Daniel Ciofani manca il gol sottomisura.



Il Novara avanza sul Palermo grazie al 7° gol in 8 partite di Puskas, su cross di Di Mariano, il centravanti romeno è arrivato dal Benevento, dove aveva segnato tre reti decisive per la promozione, nei playoff. Per i rosanero, nel primo tempo solo una chance per Gnahorè, pareggiano con Rispoli, servito da sinistra, e poi meritano l’1-2, con La Gumina, sul palo di Coronado. Lì un oggetto dovrebbe avere colpito al capo l’allenatore siciliano Tedino, che accusa un leggero malore, resta in panchina ma lascia la guida al vice Marchetto. Il Novara perde Golubovic, espulso, eppure impatta con Sciaudone.



Il Cittadella resiste, a Bari, e come sempre in trasferta crea grattacapi. L’avvio della seconda frazione è dei pugliesi, si fa però vivo anche il solito Kouamè, in una partita molto interessante, come sempre quando giocano i granata, a un punto dal terzo posto.



A Perugia lo Spezia regge sino alla mezz’ora, al sinistro di Bandinelli sul palo. Il vantaggio arriva su cross di Pajac e tocco di Alberto Cerri. Calcia di nuovo Bandinelli, colpisce De Col, diventa un assist per Cerri, che non si accorge dell’avversario a terra e approfitta dell’occasione per raddoppiare, è al 12° gol stagionale, 5° in sequenza. Di Carmine coglie la traversa nel finale, il tris è su errore del portiere Di Gennaro.



A Chiavari, il Parma parte bene, crea due occasioni, l’Entella guadagna metri e passa su traversone di Aliji, la sponda di De Luca per La Mantia, alla 10^ rete. Rigore reclamato dai liguri nel secondo tempo, Baraye invece si fa chiudere dal portiere nell’opportunità di pareggiare e neanche Ceravolo la realizza. Al contrario di La Mantia, servito da Aramu, con probabile fallo su Gagliolo.



La Cremonese si illude nel derby con il Brescia, segna Piccolo a metà primo tempo, il pari nel finale è di Gastaldello, a salvare la panchina di Boscaglia. Espulso il grigiorosso Pesce a 4’ dalla fine, doppia ammonizione.



Due gol annullati all’Ascoli (il secondo per la spinta di Carpani su Gasparetto, della Ternana), segna con Padella, che si era visto non convalidare il primo, il suo viso dice tanto della tensione del periodo, anche nei confronti del pubblico. Montalto manca il pari di testa e viene sostituito per errore: De Canio si arrabbia con il suo dirigente addetto, per far entrare Repossi è stato esposto il numero sbagliato, è uscito così il capocannoniere delle fere. Che pareggiano dopo l’intervallo, in mischia, con Gasparetto. Espulso Mignanelli tra i marchigiani, per offese a un guardalinee. Arriva il comunque il rigore per il contatto fra Rigione e Lores Varela, è leggero ma punibile. Monachello segna il rigore e poi ha un gesto polemico verso la tribuna. Espulso Signori nella Ternana, duro scontro fra Piovaccari e Agazzi, in uscita, ma è colpa del nervosismo del centravanti umbro, che uscirà in barella.



31^ giornata, i risultati.

Ascoli-Ternana Unicusano 2-1: 20’ Padella (A); st 3’ Gasparetto (T), 40’ Monachello rig (A).

Brescia-Cremonese 1-1: 19’ Piccolo (C); 35’ st Gastaldello (B).

Cittadella-Bari 0-0

Empoli-Venezia 3-2: 5’ Luperto (E); st 3’ Falzerano (V), 15’ Rodriguez (E), 21’ Litteri (V), 28’ Donnarumma (E).

Frosinone-Salernitana 0-0

Novara-Palermo 2-2: 8’ Puscas (N); st 3’ Rispoli (P), 11’ La Gumina (P), 46’ Sciaudone (N).

Perugia-Spezia 3-0: 36’ e 41’ Cerri; 44’ st Bianco.

Entella-Parma 2-0: 45’ pt e 44’ st La Mantia.

Ieri: Foggia-Cesena 2-1: 43’ Laribi (C); st 2’ Agnelli (F), 50’ Mazzeo (F).

Domani alle 17.30 Avellino-Pescara; lunedì alle 20.30 Carpi-Pro Vercelli.



Classifica: Empoli 57, Frosinone 54; Palermo 51, Cittadella 50, Bari 47, Perugia e Venezia 46, Parma 44; Cremonese, Spezia e Carpi 41, Foggia 40, Salernitana 38, Pescara 36, Novara 35, Avellino e Brescia 34; Cesena 33, Entella 32; Pro Vercelli e Ascoli 29, Ternana Unicusano 26.



Le 6 partite da recuperare: Avellino-Bari, Foggia-Empoli, Parma-Palermo, Pro Vercelli-Perugia, Carpi-Venezia, Brescia-Entella.

