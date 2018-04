Incidenti Liverpool, Uefa apre un'inchiesta

L'Uefa ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti del Liverpool per il comportamento violento dei suoi tifosi prima della partita di andata dei quarti di Champions League contro il Manchester City. L'atto più eclatante è stato l'assalto al pullman della squadra ospite, gravemente danneggiato nei dintorni di Anfield Road da una grandinata di bottiglie e lattine. L'Uefa valuterà anche la responsabilità del club in merito al lancio di fuochi d'artificio e altri oggetti in campo sempre da parte dei tifosi di casa. Il Comitato di disciplina della confederazione calcistica europea prenderà in esame il caso il 31 maggio prossimo, quando l'edizione in corso della Champions League sarà già conclusa. Eventuali sanzioni che dovessero essere decisi nei confronti del Liverpool verrebbero quindi scontate nella prossima stagione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA