Inghilterra-Italia 1-1: Insigne pareggia e ringrazia la Var

L'Italia non perde a Wembley nell'amichevole contro l'Inghilterra. Insigne, prima del recupero, replica a Vardy e interrompe il digiuno di quasi 4 partite. Ma è comunque record negativo (costruito già da Ventura nei playoff di novembre contro la Svezia): mai gli azzurri si sono fermati, nella storia del nostro calcio, per 374 minuti. Il gol del pari, tra l'altro, arriva solo su rigore, concesso dall'arbitro tedesco Aytekin, con l'intervento della Var, per il fallo di Tarkowski su Chiesa. Di Biagio chiude il suo mini ciclo (2 test) e adesso aspetta di conoscere il suo destino. Probabilmente non sarà lui il nuovo ct, ma gli è stato promesso che resterà nello staff tecnico.



PARTENZA DECENTE

Immobile ha sprecato 3 chance sullo 0 a 0, Vardy ha sfruttato la solita distrazione difensiva. L'Italia, insomma, è rimasta in partita solo per un quarto d'ora. Eppure Di Biagio ha riproposto il 4-3-3 e confermato per sette-undicesimi la formazione schierata venerdì contro l'Argentina. Dentro solo Donnarumma, con Buffon in panchina e sempre più vicino all'addio, Zappacosta, Pellegrini e Candreva. Il centrocampo, però, non ha funzionato, con Jorginho poco presente nella prima parte. Meglio la ripresa, sia per il regista che per gli altri. L'attacco, con l'ingresso di Chiesa, ha dato l'impressione di essere più efficace. Ma è stato l'atteggiamento, aggressivo e al tempo stesso propositivo, a permettere agli azzurri di arrivare al pari. Southgate, come Sampaoli che venerdì a Manchester ha dato spazio a diverse riserve, ha preferito puntare sui ricambi. Ecco l'Inghilterra sperimentale che non è riuscita però a difendere il gol segnato a metà del primo tempo. Fragile dietro e svagata in avanti.



PANCHINA VUOTA

Ora la Federcalcio dovrà individuare il nuovo ct. Il commissario Fabbricini ha chiarito, già prima della sfida contro l'Argentina, di puntare al top. Il suo vice Costacura ha aggiunto che si conoscerà già il 20 maggio. Ovviamente Di Biagio è in stand by. Di lui non si parla, perché i candidati sono sempre Ancelotti, Conte e Mancini. Ma per avviare la rifondazione azzurra, scegliendo i nostri migliori giovani, non è detto che sia giusto pendere il Migliore. Meglio chi è abituato a lavorare con i ragazzi e non con i campioni. Gasperini o quelli come lui.





LA CRONACA

95' - La partita finisce 1-1.

88' - Insigne pareggia su rigore, calciando alla destra del portiere avversario.

86' - Calcio di rigore per l'Italia: l'arbitro Aytekin dopo aver visto le immagini decide di concedere il tiro dagli undici metri.

85' - Chiesa termina a terra in area dopo il contrasto con Tarkowski: l'arbitro va a consultare il Var.

62' - Tiro di Sterling, centrale e parato da Donnarumma.

57' - Contropiede dell'Inghilterra: Oxlade-Chamberlain, al limite dell'area, si porta il pallone sul sinistro e calcia in porta. Conclusione centrale, para a terra Donnarumma.

54' - Sterling punta Rugani sulla sinistra, poi serve bene in area Young che supera Bonucci e poi tenta di calciare a rete. Il tiro viene murato, ma troppo facile per gli inglesi penetrare nella difesa azzurra.

48'- Buona palla in verticale di Candreva per lo scatto di Immobile. Passaggio leggermente lungo, Butland fa suo il pallone.

45' - Comincia il secondo tempo.

38' - Ancora Inghilterra pericolosa in contropiede tre contro quattro: Young sulla sinistra sbaglia il cross basso in mezzo per Vardy sul secondo palo, ma ci sarà comunque calcio d'angolo.

31' - Azione personale di Immobile che poi conclude debolmente a rete, trovando però una deviazione in calcio d'angolo.

26' - Inghilterra in vantaggio. Lingard batte velocemente un calcio di punizione servendo in area Vardy, che esplode un destro imprendibile per Donnarumma. Grande ingenuità dell'Italia, rimasta ferma dopo la concessione del calcio piazzato agli inglesi.

17'- Occasione per l'Italia: Candreva confeziona un cross perfetto dalla destra per la testa di Immobile che manda alto incredibilmente dall'interno dell'area piccola.

10' - Vardy lanciato a rete da Lingard, provvidenziale De Sciglio che in scivolata evita che l'attaccante del Leicester possa calciare.

3' - Ancora pericoloso Immobile che ruba palla a Stones, entra in area ma al momento di calciare viene ostacolato dal ritorno del difensore del Manchester City. Sarà calcio d'angolo.

1' - opportunità per Immobile che ha in area tempo e spazio per calciare a rete ma tarda e si fa recuperare da Stones.

0' - minuto di applausi prima del fischio d'inizio, destinato a Davide Astori e altri due giocatori inglesi scomparsi di recente.



Butland; Walker; Stones, Tarkowski; Trippier, Oxlade-Chamberlain, Dier, Lingard; Young, Vardy, Sterling.Donnarumma; Zappacosta, Rugani, Bonucci, De Sciglio; Pellegrini, Jorginho, Parolo; Candreva, Immobile, Insigne.

