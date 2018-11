Inter-Barcellona, le pagelle: Perisic spaventa i catalani, Radja stavolta sbaglia tanto

di Salvatore Riggio

PAGELLE INTER



HANDANOVIC 7

Para quello che c’è da parare per tenere a galla l’Inter.



VRSALJKO 6

Cerca di tenere a bada Coutinho e Jordi Alba.



DE VRIJ 5.5

Va in difficoltà quando Suarez lo punta.



SKRINIAR 6.5

Questa volta non sbaglia come invece era successo al Camp Nou.



ASAMOAH 5

Commette un po’ troppi errori.



VECINO 6

A centrocampo contro il Barcellona non se la passa bene. Poi, nel finale entra nell’azione del pareggio.



BROZOVIC 5

In tilt quando viene pressato dai centrocampisti blaugrana.



NAINGGOLAN 4.5

Il peggiore dell’Inter. Arriva sempre dopo sul pallone.



POLITANO 6.5

Si dà molto da fare e cerca di rendersi utile in fase offensiva.



ICARDI 7

Si sbatte tantissimo, ma non gli arrivano molti palloni. Fino al minuto 42 quando batte Ter Stegen.



PERISIC 7

I pericoli maggiori l’Inter li crea grazie a lui.



BORJA VALERO 6



Meglio di Nainggolan. Decisamente meglio.



LAUTARO MARTINEZ 6.5



Gli basta poco per dare inizio all’azione del pareggio.



SPALLETTI 6.5

La sua Inter resiste e guadagna un punto contro il Barcellona.





PAGELLE BARCELLONA



TER STEGEN 6

Non viene impegnato tantissimo. Si fa sorprendere dal gol di Icardi.



SERGIO ROBERTO 5.5

Non vince un duello contro Perisic.



PIQUÉ 6

Ottimo il recupero in area su Icardi, ma nel finale sbaglia.



LENGLET 6

Questa volta gioca una gara normale.



JORDI ALBA 6

I lanci millimetrici da dietro sono tutti suoi. Male in fase difensiva.



RAKITIC 6.5

Quando fa girare il pallone, è una meraviglia.



SERGIO BUSQUETS 5.5

Il cervello di questo Barcellona sbaglia sul gol di Icardi.



ARTHUR 6.5

Fa ballare sia Brozovic sia Vecino.



DEMBELÉ 5.5

Pronti via e impegna Handanovic con un bel tiro a giro. Ma non è pericoloso.



SUAREZ 6.5

Attualmente è il miglior centravanti del mondo. Tiene sempre in apprensione la difesa dell’Inter.



COUTINHO 7

Bellissime le sue combinazioni con Arthur e Suarez.



MALCOM 7

Appena entra, segna.



VALVERDE 6

Mezzo punto in meno per il gol preso nel finale dal suo Barcellona.

