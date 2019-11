Inter, Barella costretto all'intervento: distacco di un frammento cartilagineo della rotula

Non buone notizie per il centrocampista dell'Inter Nicolò Barella. Il giocatore è stato sottoposto ad esami clinici e strumentali all'Istituto Humanitas di Rozzano dopo la sostituzione di ieri contro il Torino a causa di una distorsione al ginocchio destro. Gli accertamenti hanno evidenziato «un distacco di un frammento cartilagineo della rotula». Barella «dovrà essere sottoposto a intervento di asportazione del frammento in artroscopia», spiega il club nerazzurro.

