Inter-Benevento 0-0 La diretta Spalletti “rispolvera” Padelli e Ranocchia

L'Inter di Luciano Spalletti fa il suo esordio in Coppa Italia a San Siro, ed ospita il Benevento, compagine attualmente impegnata nel campionato di Serie B. I sanniti per giungere fino agli ottavi di finale hanno dovuto superare l'Imolese, poi a sorpresa l'Udinese alla Dacia Arena ed infine il Cittadella in casa col risultato di 1-0.



SEGUI LA DIRETTA



FORMAZIONI UFFICIALI



INTER (4-2-3-1): Padelli; Vrsaljko, Ranocchia, Skriniar, Dalbert; Gagliardini, Brozovic; Candreva, Lautaro, Perisic; Icardi



BENEVENTO (4-4-2): Montipò, Letizia, Tuia, Antei, Di Chiara; Buonaiuto, Tello, Bandinelli, Improta; Coda, Insigne

