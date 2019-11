Con una doppietta di Lukaku l'Inter batte a fatica il Bologna 2-1

di Salvatore Riggio

Il Bologna sorprende l’Inter con un gol di Soriano, ma a salvare i nerazzurri ci pensa Lukaku con una doppietta (1-2). Con i suoi 9 gol in 11 partite, il belga fa tornare il sorriso ad Antonio Conte, negli ultimi giorni apparso preoccupato per la condizione fisica della sua squadra, che al Dall’Ara rischia di affondare. Finisce 1-2 per i nerazzurri, ma al Bologna vanno dati i giusti meriti per aver giocato una bella gara. La scena, però, è tutta per Lukaku, fortemente voluto in estate dall’ex ct.



Il belga impegna Skorupski nel primo tempo, gli annullano un gol perché la palla, sul cross di Lazaro, era già uscita, sparisce un po’ dal gioco e riappare con la zampata vincente per pareggiare i conti e salvare i nerazzurri. Poi, nel finale si presenta sul dischetto e segna il gol vittoria. Nel primo tempo è l’Inter a creare più occasioni. Skorupski deve salvare prima su Lautaro Martinez, poi su Lukaku. Prima del gol del belga, l’arbitro La Penna annulla un gol anche all’argentino per fuorigioco. Nella ripresa al termine di una bella azione Soriano firma il vantaggio con un bel tiro su una conclusione deviata di de Vrij, ma l’Inter al 30’ pareggia: palla in mezzo di Lazaro, Skriniar arpiona il pallone, si gira e tira, Skorupski para, ma Lukaku è nei paraggi e segna. L’Inter continua ad attaccate e al 90' Lautaro Martinez si guadagna un rigore per fallo ingenuo e goffo di Orsolini. Sul dischetto si presenta Lukaku che segna il gol vittoria.



LEGGI LA CRONACA





GUARDA LA CLASSIFICA





© RIPRODUZIONE RISERVATA