Bologna-Inter 0-0 La Diretta Le formazioni ufficiali

Bologna ed Inter incrociano le armi questo pomeriggio alle ore 18 allo stadio Dall'Ara, per l'11a giornata di Serie A. Nel turno infrasettimanale, i felsinei sono usciti sconfitti dal campo del Cagliari col punteggio di 3-2, e cercano di ripartire per incrementare i propri 12 punti dalla sfida di oggi.



Formazioni ufficiali



BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Krejci; Poli, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic

INTER (3-5-2): Handanovic, Skriniar, de Vrji, Bastoni; Lazaro, Gagliardini, Brozovic, Barella, Biraghi; Lautaro, Lukaku. All. Conte



Nerazzurri costretti a vincere ancora dopo il successo di Brescia di martedì per non rischiare di perdere terreno nei confronti della capolista Juventus, al momento davanti di 1 punto.

