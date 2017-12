Inter-Chievo 5-0: Triplo Perisic più Icardi e â€‹Skriniar, Spalletti è in vetta da solo

L’Inter vince 5-0 contro il Chievo e davanti a poco più di 50 mila spettatori conquista la vetta del campionato. A differenza delle altre tre volte, ora i nerazzurri non devono aspettare le risposte dei rivali. Quindi, Luciano Spalletti preparerà la super sfida di sabato sera contro la Juventus con il primo posto in tasca a +1 dal Napoli e a +2 dai bianconeri.



La festa nerazzurra inizia al 23’ con Perisic, bravo e veloce a ribadire in rete una respinta di Sorrentino su tiro di Santon. Da un bruttissimo errore di Inglese, poi, arriva il 2-0 dell’Inter. Brozovic infatti recupera palla e lancia Icardi, che trafigge Sorrentino con un diagonale. Nella ripresa la bravura della squadra di Luciano Spalletti è quella di non fermarsi e cercare altri gol. Così al 12’ è ancora Perisic a siglare il 3-0 approfittando di un errore di Birsa. Il 4-0 arriva 3’ dopo: cross di Candreva e colpo di testa di Skriniar. Da centravanti vero.



Così l’Inter sfrutta i tantissimi errori dei clivensi e ora sono al comando del campionato. Più volte i nerazzurri sfiorano il 5-0, ma la conclusione di Brozovic centra la traversa e le conclusioni di Karamoh e Ranocchia non vanno a buon fine. Nel recupero, però, Perisic sigla la sua personale tripletta. Ora Spalletti ci deve credere per arrivare a Torino e sfidare la Juventus senza timore.



