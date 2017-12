Inter-Chievo, le pagelle: Perisic incontenibile, Icardi è una certezza, Candreva non sbaglia niente

di Salvatore Riggio

INTER



HANDANOVIC 6.5

Anche nelle partite che sembrano facili, lui una pezza ce la mette sempre.



D’AMBROSIO 6.5

Bravissimo quando deve aiutare in attacco, preciso in difesa.



SKRINIAR 7

Alle sue prestazioni manca sempre il gol, non contro il Chievo.



RANOCCHIA 6

Nel primo tempo va vicino più volte al gol.



SANTON 6.5

Un giocatore rinato grazie a Luciano Spalletti.



BORJA VALERO 6.5

Ovunque lo metti, non sfigura.



BROZOVIC 6.5

Suo l’assist per il gol di Icardi. Colpisce anche una traversa.



CANDREVA 6.5

Sbaglia poco e suo l’assist per la rete di Skriniar.



JOAO MARIO 6

Finalmente in campo, vista l’emergenza. Fa il suo.



PERISIC 8

Tre gol e Inter prima in classifica.



ICARDI 7.5

Ormai è una certezza. I gol in campionato sono 16.



SPALLETTI 7

L’Inter è prima a +1 dal Napoli e +2 dalla Juventus. E sabato andrà a giocare a Torino contro i bianconeri.





CHIEVO



SORRENTINO 5

Inizia bene, ma crolla davanti a questa Inter.



CACCIATORE 5

Mai pericoloso



DAINELLI 4.5

Lì dietro ci sono delle voragini.



GAMBERINI 4.5

Mai attento e l’Inter vola.



GOBBI 5

Soffre anche lui in difesa.



DEPAOLI 5

Non può essere d’aiuto se crollano tutti.



RIGONI 4.5

La stava combinando grossa con quel retropassaggio.



BASTIEN 5

Si vede poco.



BIRSA 5

Suo l’assist per Meggiorini, ma che errore sul 3-0 di Perisic.



MEGGIORINI 5

Si vede solo con un colpo di testa.



INGLESE 4

Da un suo brutto errore nasce il gol del 2-0 dell’Inter.



TOMOVIC 5

Non dà nessun aiuto.



MARAN 5

A San Siro racimola una brutta sconfitta.



