Inter, Conte: «Pretenderò rispetto per tornare grandi»

«A me piace sempre utilizzare due parole per rendere il messaggio molto chiaro e semplice, sono educazione e rispetto». Antonio Conte spiega la sua ricetta per far tornare grande l'Inter. «Io do educazione e rispetto però allo stesso tempo li pretendo. Sono le due parole chiave per costruire qualcosa di importante. Ci deve essere tanto entusiasmo, grande passione, cuore e poi quello che chiedo è senso di appartenenza perché penso che sia molto importante se si vogliono raggiungere grandi obiettivi. Siccome siamo l'Inter noi ci dobbiamo porre grandi obiettivi».



«Inizia un nuovo capitolo della mia vita, sono entusiasta»: così Antonio Conte, nuovo allenatore dell'Inter. «Cercherò con il lavoro di ricambiare tutta la fiducia che il presidente e i dirigenti hanno riposto in me - si legge in un comunicato pubblicato sul sito web del club nerazzurro -. Ho scelto l'Inter per la società, per la serietà e l'ambizione del progetto. Per la sua storia. Mi ha colpito la chiarezza del club e la voglia di riportare l'Inter dove merita».



«Finalmente si ricomincia. Di motivi ne ho tanti, anche troppi. E di sfide davanti a me altrettante ma non vedo l'ora». Antonio Conte si presenta ai tifosi Inter, con un video suggestivo che il club ha pubblicato sui canali social, in cui il tecnico in auto viaggia verso la sede societaria. «Un club che non è da tutti, con i suoi tifosi che si chiederanno perché proprio io. Perché condividiamo la stessa ambizione, il coraggio, la fame e a determinazione. Ora tocca a me. Ci sono, Inter», conclude Conte, mentre nel video compare anche il presidente nerazzurro Steven Zhang.





© RIPRODUZIONE RISERVATA