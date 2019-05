Inter, domani è il giorno dell'addio di Spalletti: c'è Conte

di Salvatore Riggio

Domani mattina, entro mezzogiorno, l’Inter ufficializzerà con un comunicato il divorzio con Luciano Spalletti, il tecnico che in due stagioni ha portato i nerazzurri al quarto posto con due vittorie all’ultima giornata. Nel 2018 in casa della Lazio all’Olimpico (2-3), quest’anno a San Siro contro l’Empoli (2-1) staccando di un punto il Milan, rivale di sempre. Non è bastato, però, per la riconferma. Il tecnico di Certaldo lascia con la soddisfazione di aver raggiunto sempre il traguardo minimo e con il rammarico di aver dovuto lavorare, nelle ultime settimane, con l’ombra di Antonio Conte. E proprio lui sarà ufficializzato entro venerdì mattina. L’ex ct della Nazionale (che alla guida della Juventus aveva vinto tre scudetti di fila) inizierà così una nuova avventura, con l’obiettivo di spodestare proprio i bianconeri, campioni di Italia da otto stagioni di fila. Beppe Marotta si sta già muovendo sul mercato. Barella per il centrocampo, Dzeko e Lukaku per l’attacco i primi nomi nella lista dei desideri del nuovo allenatore. Nel frattempo, in giornata è spuntata un’immagine che ritrae Conte con i responsabili media del club e con suo fratello, l’agente Daniele. Sullo sfondo si vedono alcune telecamere: probabile che si trattasse delle registrazioni di alcuni contenuti per la presentazione social dell’allenatore.

