Inter, Icardi: «Mister ci ha provocato, noi abbiamo risposto»

di Redazione Sport

«Ci voleva una partita così dopo la gara di sacrificio fatta con il Napoli. Oggi dovevamo fare noi il Napoli della situazione, abbiamo avuto il giusto approccio dal primo minuto e dal risultato si è visto». Così Maurito Icardi, grande protagonista della vittoria dell'Inter a Marassi. Pungolati dalle parole di Spalletti? «La qualità si è vista in questo match poi possiamo sempre migliorare - le parole dell'attaccante a Premium - Il mister sa gestire questi momenti, ci ha provocato un pò ma abbiamo risposto. 103 gol in Serie A nello stadio dove avevo esordito? Sono contento per questo traguardo, non me l'aspettavo. Pensavo di farne uno o al massimo due ma non quattro. In questo stadio ho fatto il primo gol in Serie A e avevo anche già fatto un poker. Si vede che era destino che arrivassi a 103 a Marassi».

