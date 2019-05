Inter, curva Nord contro Icardi: «Non può essere il nostro futuro»

«Un giocatore con quel tipo di superficialità caratteriale non può esser parte del futuro dell'Inter. È lesivo per il gruppo». La Curva Nord dell'Inter attacca ancora Mauro Icardi, con un nuovo messaggio pubblicato sulla propria pagina Facebook.



«Lo abbiamo cercato di spiegare in tutte le lingue, nessuno mette in discussione le qualità tecniche e sportive del numero 9 ma il problema è e sarà sempre quello legato al suo profilo mentale ed all'atteggiamento nei confronti del gruppo che non può e non potrà mai cambiare», le parole della tifoseria organizzata nerazzurra. «Le tante occasioni mancate per riconciliarsi con spogliatoio e curva sono abbondante testimonianza del fatto che, per il bene comune, un giocatore con quel tipo di superficialità caratteriale non può esser parte del futuro dell'Inter», prosegue il messaggio. «Se pure i media, che da sempre non han certo dimostrato simpatia per la Nord, riconoscono quanto certi personaggi possano esser lesivi all'interno di un gruppo, ci auguriamo che anche gli 'estimatori gratuitì di chi non fa il bene dell'Inter comincino ad aprire gli occhi. L'Inter a chi l'Inter la sa rispettare!», conclude la Curva Nord.

© RIPRODUZIONE RISERVATA