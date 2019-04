Inter-Juventus 1-1: non basta l'eurogol di Nainggolan, Cristiano Ronaldo frena i nerazzurri

Non è la solita Juventus, che non deve chiedere più nulla alla sua stagione. Così la squadra di Massimiliano Allegri si salva soltanto grazie a Cristiano Ronaldo - al 600° gol ufficiale in carriera con le squadre di club - e a San Siro pareggia 1-1, dopo il bel gol di Nainggolan che al 7’ del primo tempo aveva portato in vantaggio l'Inter. A Luciano Spalletti resta il rammarico di non aver chiuso subito il match, avendo trovato davanti a sé una Juventus che arranca, non sfonda e non impensierisce più di tanto i nerazzurri, nemmeno quando Allegri cerca di rimediare con il 4-3-3.



Da parte loro, i padroni di casa pressano, corrono e ripartono senza problemi.tiene palla e fa salire la squadra eaiuta anche in difesa. L’Inter ha altre tre occasioni. Al 12’salva su Icardi e un minuto dopo il portiere polacco si ripete su un colpo di testa, sugli sviluppi di un corner, di. Al 29’, invece, èa salvare su una conclusione a botta sicura di Icardi.Nella ripresa la Juve prende un po’ di coraggio in più e segna il pari con Cristiano Ronaldo, imbeccato da un furbo colpo di taccodi, ma è comunque l’Inter a rendersi più pericolosa, sempre con Perisic. Finisce 1-1: i nerazzurri dovranno faticare ancora un po’ per conquistare la. Da segnalare gli ululati razzisti della Curva Nord nei confronti di Matuidi al 37’ del primo tempo, quando il francese si è arrabbiato perché l’arbitro Banti aveva fischiato un suo fallo su D’Ambrosio.

