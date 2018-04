Inter-Juventus, dalle 20.45 La Diretta Per Spalletti e Allegri c'è solo la vittoria

Inter e Juventus si affrontano a San Siro nella partita di cartello della 35esima giornata di Serie A: è un passaggio fondamentale per i bianconeri, che dopo la sconfitta casalinga di settimana scorsa nella sfida scudetto col Napoli, cui al momento sono avanti d'un punto in classifica, non si possono più permettere passi falsi. I nerazzurri dal canto loro devono vincere per proseguire la lotta per un posto in Champions nel prossimo anno.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI:

INTER:

JUVENTUS:



Il derby d'Italia si gioca a San Siro, in campionato, per la 85esima volta: l'Inter ha avuto la meglio 35 volte, i pareggi sono stati 27 e le vittorie della Juventus 22: l'anno scorso fu 2-1 per l'Inter grazie ai gol di Icardi e Perisic in rimonta al vantaggio iniziale bianconero con Lichtsteiner.

© RIPRODUZIONE RISERVATA