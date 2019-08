Inter-Lecce, dalle 20.45 La Diretta Lautaro in coppia con Lukaku Ranocchia al posto di De Vrij

Si chiude col posticipo del lunedì sera a San Siro la prima giornata di campionato 2019/2020, completata dalla sfida tra Inter e Lecce. C'è grande curiosità attorno alla nuova Inter di mister Antonio Conte che si trova oggi di fronte la neopromossa Lecce, squadra che punta alla salvezza ma che grazie alle grandi capacità di Liverani alla guida tecnica non vuole porsi limiti per questa nuova avventura nel massimo campionato di calcio.



LE FORMAZIONI:

INTER: Handanovic; D'Ambrosio, Ranocchia, Skriniar, Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah, Lautaro, Lukaku

LECCE: Gabriel; Calderoni, Lucioni, Rossettini, Rispoli; Majer, Tachtsidis, Petriccione; Falco, Lapadula, La Mantia



Mai un pareggio nei 15 precedenti a San Siro tra Inter e Lecce: 14 vittorie dei nerazzurri, solo una affermazione dei salentini, 0-1 il finale con gol di Vugrinec nel campionato 2000/2001. Ultima partita giocata, quella del 21 dicembre 2011, un netto 4-1 per i padroni di casa che si scatenarono, dopo il vantaggio leccese di Muriel, con Pazzini, Milito, Cambiasso e Ricky Alvarez a sigillare il punteggio finale.

