Inter, anche Nainggolan lascia il ritiro di Lugano

Dopo Mauro Icardi, anche Radja Nainggolan lascia il ritiro dell'Inter in Svizzera per fare ritorno a Milano. Il centrocampista belga, fuori dal progetto di Conte, in mattinata ha svolto un allenamento personalizzato prima di lasciare Lugano, dove i nerazzurri alle 17,30 sfideranno i padroni di casa nella prima amichevole stagionale.

Non è ancora stato reso noto, tuttavia, se l'ex Roma prenderà parte o meno alla tournée della squadra nerazzurra in Asia, al via da martedì.

