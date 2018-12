Inter, Nainggolan convocato per il Psv

Torna tra i convocati dell'Inter, Radja Nainggolan, inserito dall'allenatore dei nerazzurri Luciano Spalletti nell'elenco dei giocatori per la decisiva sfida di Champions League contro il Psv Eindhoven, in programma domani. Il belga, non al meglio dopo il problema alla caviglia, potrebbe così andare almeno in panchina, vista l'emergenza a centrocampo: contro gli olandesi, Spalletti avrà a disposizione i soli Brozovic e Borja Valero in mediana, visto l'infortunio di Vecino (fuori dalla lista dei convocati) e l'assenza obbligata per Gagliardini e Joao Mario (non inseriti nella lista Uefa).

