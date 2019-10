Inter-Napoli, tifoso investito: arrestato ultrà che uccise Daniele Belardinelli. I legami con la camorra

È stato arrestato l'ultrà napoletano che guidava l'auto che il 26 dicembre 2018 ha travolto e ucciso Daniele Belardinelli nel corso degli scontri tra ultras prima di Inter-Napoli in via Novara, a meno di 2 chilometri dallo stadio di San Siro. Si tratta di Fabio Manduca, 39 anni, accusato di omicidio volontario. L'ultrà napoletano avrebbe legami con clan camorristici e con il gruppo ultras partenopeo dei 'Mastiffs'. È quanto emerge dalle indagini del procuratore aggiunto Letizia Mannella e dei pm Rosaria Stagnaro e Michela Bordieri. Manduca, titolare col fratello di un'impresa di pompe funebri, ha precedenti per furto, ricettazione, commercio di prodotti falsi e truffa.



Inter-Napoli, tifoso morto, capo ultrà ammette: «Ho partecipato agli scontri»



Quando Fabio Manduca, l'ultrà napoletano arrestato stamani nella sua abitazione dalla Digos di Milano in collaborazione con gli investigatori di Napoli, ha accelerato verso il gruppo di ultrà interisti, che assaltarono la 'carovana' di macchine dei tifosi rivali il 26 dicembre 2018, era consapevole che con quella manovra avrebbe potuto uccidere Daniele Belardinelli, come poi è accaduto. Per questo motivo nelle indagini della Procura di Milano, guidata da Francesco Greco, è stato contestato al 39enne l'omicidio volontario nella forma del 'dolo eventualè, ossia con l'accettazione del rischio dell'evento. Manduca, infatti, dopo aver sorpassato un'altra macchina, un'Audi A3, secondo le indagini, non ha fatto alcunché per evitare gli ultrà interisti che avevano invaso la carreggiata in via Novara all'inizio degli scontri, ma anzi si è diretto contro di loro con la sua Renault Kadjar, ha centrato Belardinelli, gli è passato sopra e non si è fermato.

Un'immagine di Raffaele Cutolo, il capo della Nuova camorra organizzata, e alcune frasi da lui pronunciate come: «Mi sono pentito davanti a Dio, ma non davanti agli uomini». È uno dei post su Facebook che aveva pubblicato sul suo profilo Fabio Manduca, l'ultrà arrestato per l'omicidio di Daniele Belardinelli. Tra gli altri post, un'immagine del film 'Il padrinò con su scritto 'chi ha tradito ... tradisce e tradirà ... perché infami non si diventa ... si nasce' e alcuni post intitolati 'O sistema' con frasi del tipo: «anche l'uomo più forte al mondo ha bisogno di avere una donna al suo fianco, perché quando la sua vita è un casino, proprio come in una partita a scacchi, la regina protegge sempre il suo re». I legami con i clan della camorra da parte di Manduca, emergono dal coinvolgimento in passato dell'impresa di pompe funebri dell'ultrà e di suo fratello in un'indagine degli investigatori napoletani. Quest'ultima ha portato al sequestro di alcune società di servizi funebri legate alla famiglia dei Cesarano, a sua volta collegata ai clan della camorra dei Nuvoletta e dei Polverino di Marano (Napoli).