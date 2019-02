Inter-Rapid Vienna alle 21 La Diretta Nerazzurri con Ranocchia, Brozovic e Cedric

Inter e Rapid Vienna si ritrovano a San Siro a sette giorni dall'andata in terra d'Austria, con vittoria dei nerazzurri per 0-1 grazie ad un rigore realizzato al 39' da Lautaro Martinez. Alla squadra di Luciano Spalletti basta un pareggio per conquistare gli ottavi di Europa League. Una sconfitta, con qualsiasi punteggio, condannerebbe invece l'Inter all'eliminazione.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Inter (4-2-1-3): Handanovic; Cedric, Ranocchia, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Nainggolan; Candreva, Lautaro, Perisic.

Rapid Vienna (4-2-3-1): Strebinger; Potzmann, Sonnleitner, Hofmann, Bolingoli; Ljubicic, Grahovac; Murg, Knasmullner, Ivan; Pavlovic.

