Inter, senti Conte: «Icardi? Concentriamoci sui protagonisti di questa stagione»

di Salvatore Riggio

Antonio Conte, alla vigilia della trasferta di Cagliari, è chiaro sul caso Icardi: «Fatto tuto in maniera corretta. Concentriamoci sui protagonisti di questa stagione».



Cagliari. «Campo difficile, ostico, sono una buonissima squadra e sicuramente avranno voglia di rivalsa dopo il passo falso contro il Brescia. Dovremo fare grande attenzione, dovremo essere preparati a giocare una partita tosta»



Entusiasmo. «Va gestito, noi dobbiamo continuare a lavorare bene. Abbiamo avuto una buona partenza, ma ho detto ai ragazzi che ci sono cose su cui dobbiamo migliorare».



Barella. «Niccolò sta lavorando, sta entrando dentro la nostra idea di calcio. Lui è positivo, sono contento del suo innesto nella rosa. Quando sei all’Inter, sai che entri in competizione con gli altri, voglio che ci sia una competizione positiva».



Nainggolan. «Ho grande rispetto nei confronti di Radja, è un buonissimo giocatore. Lo volevo portare al Chelsea nel mio primo anno. Sapete benissimo che sono state prese altre decisioni, ma lo saluterò con grande piacere».



Icardi. «Abbiamo fatto tutto nel modo più corretto possibile. Sono 8 mesi che se ne parla, non voglio entrarci. Concentriamoci sui protagonisti di questa stagione perché vedo che i protagonisti continuano a essere gli altri e non chi deve giocare. Se queste cose turbano la squadra? No».

