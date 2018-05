Inter, Spalletti: «La Champions? Dipende ancora tutto da noi»

«Riguardo al mio futuro, ci sono ancora tre partite che possono avere un confine sottile dietro al quale potrebbe nascondersi un risultato clamoroso»: l'allenatore dell'Inter Luciano Spalletti - alla vigilia della trasferta di Udine - parla in questi termini del suo futuro all'Inter ma è fiducioso: nulla è perso dopo la sconfitta contro la Juventus e secondo il tecnico la Champions resta un obiettivo possibile.



Il futuro. «Io non ho da pensare a questo, non ho da convincere nessuno. Non so quello che pensa la società, non so chi mi debba giudicare. Io so di aver sempre dato tutto quello che mi era possibile dare in questo tragitto. Chi mi deve giudicare? Il presidente, i direttori, tutti. Io penso che conti molto quello che è stato proposto sul campo, quello che si è visto, la risposta dei calciatori. Ed è soprattutto il tragitto che si è fatto a contare».



La permanenza all'Inter. «La casa la porto avanti perché deve essere più accogliente possibile perché non siamo tipi da mondanità. A casa passiamo molto tempo. Per quel che riguarda il mio futuro, ho detto prima che ci sono ancora tre partite dove possiamo valutare ulteriori cose, per cui aspettiamo queste per avere un quadretto più completo perché i risultati clamorosi nel calcio e nella vita hanno limiti più sottili. Si va di là più facilmente».



L'arbitraggio di Inter-Juventus. «Su questa cosa qui, il “bandone” è chiuso, non si trova niente dentro. Non mi domandate altro».



Le lacrime di Icardi. «Al di là di come una persona esterna il proprio sentimento, abbiamo già detto tante volte che i ragazzi sanno dove sono e vogliono il bene di questa squadra e di questa società, di questi tifosi. Abbiamo evidenziato per tutto l'anno di essere dei professionisti seri, con valore importante. Hanno lavorato per tutto l'anno in maniera corretta, si sono comportati così sempre. Dobbiamo farlo fino in fondo. La reazione di Mauro la sapevo prima anche senza averla vista, così come so che settimana abbiamo passato e in che modo siamo stati costretti a vivere questa settimana per quello che è stato il risultato e l'andamento della partita. Ci stiamo male, ci dispiace, ma come ho detto prima bisogna essere bravi a non essere condizionati nelle gare successive perché quello che diventa fondamentale è la partita di domani».

