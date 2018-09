Inter, Spalletti ritrova i Nazionali e spera in Icardi

di Salvatore Riggio

Icardi è in dubbio, Keita scalpita per giocare ancora come centravanti, Vrsaljko si è presentato ad Appiano Gentile e non ha avuto problemi nella corsa, nonostante il problema al ginocchio sinistro rimediato con la sua Croazia nella debacle di Elche contro la Spagna (6-0). In vista della gara di sabato pomeriggio contro il Parma (ore 15), Luciano Spalletti è ottimista sul recupero dei suoi giocatori (il terzino croato, infatti, potrebbe addirittura essere nella lista dei convocati). Al di là dell’assenza di Lautaro Martinez (rientrato subito dall’Argentina, non ha giocato le amichevoli dell’Albiceleste), l’Inter è quasi al completo. Icardi resta in dubbio (ma è già arrivato alla Pinetina), anche se con la sua Nazionale ha giocato sia contro il Guatemala sia contro la Colombia. Se sarà al 100% della sua condizione fisica, il capitano nerazzurro scenderà sicuramente in campo senza pensare troppo alla sfida Champions di martedì a San Siro contro il Tottenham. I soli quattro punti conquistati nelle prime tre gare non permettono a nessuno di fare calcoli del genere a optare su un massiccio turnover. Nell’attesa di avere conferme o meno sul recupero di Icardi, Spalletti non cambierà Handanovic, de Vrij, Brozovic, Perisic e Nainggolan. Il belga è sempre più leader di questa Inter e a lui non si può proprio rinunciare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA